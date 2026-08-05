Kaza, Ankara-Çorum kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet A. idaresindeki 06 GJM 64 plakalı otomobil ile Halil G. yönetimindeki 19 UM 790 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Halil G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı