Çorum'da gece saatlerinde kapüşonlu ve yüzlerini maskeyle kapatan 2 şüphelinin bağ evlerinin bulunduğu alana girdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, Büget Köyü mevkiinde bulunan bağ evlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli iki şahıs bahçe duvarını aşarak bağ evlerinin bulunduğu alana girdi.

Şüphelileri fark eden bir vatandaş, şahıslara kim olduklarını ve bölgede ne amaçla bulunduklarını sordu.

Sorulara cevap vermeyen şüpheliler, vatandaşın polisi arayacağını söylemesi üzerine, "Ararsan ara" diyerek geldikleri yönden geri döndü.

Hırsızlık amacıyla bölgeye geldikleri iddia edilen şüphelilerin bahçe duvarından atlayarak bağ evlerine girişleri ile vatandaşla yaşadıkları diyalog, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.