Çorum Valiliği, yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıkların oluşturabileceği yangın riskine karşı ormanlık alanlara yönelik önemli tedbirler aldı. Yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran 2026 ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında, belirlenen piknik ve mesire alanları dışında ormanlara girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan duyuruda, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan kararların 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında uygulamaya konulduğu belirtildi. Karar doğrultusunda yalnızca ormancılık faaliyetleri kapsamında izinli kişiler ve görevliler ormanlık alanlara giriş yapabilecek.

Hayvan beslemek amacıyla ormanlık alanlara girmek isteyen vatandaşların ise ilgili Orman İşletme Şefliklerinden izin almaları gerekecek. Ayrıca piknik ve mesire alanlarında dilek feneri, meşale ve havai fişek kullanımı da yasak kapsamına alındı.

Yeni düzenlemeye göre orman çevresinde mola vermek, piknik yapmak, mangal ve semaver yakmak da yasaklanırken, orman içlerinde ATV, UTV ve motosiklet kullanımı da sınırlandırıldı. Bunun yanı sıra anız yakımı ile bağ, bahçe ve tarla temizliğinden kaynaklanan bitki örtüsü yakılması da tamamen yasaklandı.

Orman yakınındaki sanayi tesisleri ve işletmelerin yangın riskine karşı tüm önlemleri eksiksiz alması istenirken, enerji nakil hatlarından sorumlu kurumların da bakım çalışmalarını artırarak gerekli durumlarda enerji kesintisi uygulayabileceği ifade edildi.

Belediyelere de önemli sorumluluklar yüklenen karar kapsamında, çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturulması ve yangın riskine karşı iş makinelerinin hazır bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Denetimlerin, kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan ekipler tarafından sıkı şekilde yapılacağı belirtilirken, kurallara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacağı vurgulandı.

Valilik, alınan kararların Çorum genelindeki tüm ormanlık alanlarda geçerli olacağını belirterek vatandaşları kurallara hassasiyetle uymaya çağırdı.

Muhabir: Haber Merkezi