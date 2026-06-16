Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan ve Ülkü Ocakları İl Yönetim Kurulu üyeleri, Ülkücü Şehit Celal Aslan’ı şehadet yıl dönümünde kabri başında dualarla andı.

Düzenlenen anmada, vatanın birliği, milletin huzuru ve devletin bekası uğruna hayatını kaybeden şehitler için dualar edildi. Celal Aslan’ın kabri başındaki anmada, şehidin hatırası yad edildi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, yaptığı açıklamada, “Vatanımızın birliği, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet; kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Anma programı, duaların okunmasının ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi