Çorum Belediyesi il genelinde bulunan açık ve kapalı toplam 475 otobüs durağının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını başlattı.

Çorumlulara daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sunmak için çalışmaların sürdüğünü açıklayan Çorum Belediyesi bu kapsamda duraklarda kapsamlı bir çalışma başlattı.

Konuyla ilgili Belediyeden yapılan açıklamada: “Çorum genelinde bulunan açık ve kapalı toplam 475 durağın temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, duraklarımızı daha temiz, daha düzenli ve daha kullanışlı hale getirmek için sahada aralıksız görev yapıyor. Temiz duraklar, konforlu yolculuklar ve daha yaşanabilir bir Çorum için çalışmalarımıza devam ediyoruz” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi