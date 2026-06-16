Eğitimci ve araştırmacı Elif İpek Sıkıcı, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Çorum’a duyduğu özel ilgiyi ve hayranlığı anlatarak, kentin sanatçının yaşamındaki önemli yerini gözler önüne serdi.

Sıkıcı’nın değerlendirmelerine göre Çorum, Eyüboğlu için yalnızca ziyaret ettiği bir Anadolu şehri değil, aynı zamanda sanatını besleyen güçlü bir ilham kaynağıydı. Özellikle Çorum insanının vakur duruşu, doğallığı ve yaşama bağlılığı sanatçının dikkatini çekmiş; köylüler, kadınlar ve yaşlılar eserlerinde sıkça yer verdiği figürlere dönüşmüştü.

Anadolu insanını sanatının merkezine yerleştiren Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun fırçasında Çorum’un izleri belirgin şekilde görülürken, kentin kültürel dokusu ve günlük yaşamı da sanatçının dünyasında özel bir yer edindi. Kısa süreli bir ziyaret amacıyla Çorum’a gelen Eyüboğlu’nun, şehirle kurduğu güçlü bağ sayesinde planladığından daha uzun süre burada kaldığı ifade edildi.

Karadut Şiirine Çorum’dan İlham

Çorum’un sanatçı üzerindeki etkisi yalnızca resimleriyle sınırlı kalmadı. Türk edebiyatının en etkileyici aşk şiirleri arasında gösterilen Karadut adlı eserde yer alan “Çatalkaram” ifadesinin de Çorum’un İskilip ilçesindeki bağlarda keşfettiği üzümlerden ilham aldığı belirtildi.

Yıllar geçse de Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerinde yaşayan Çorum, sanatçının hafızasında olduğu kadar Türk kültür ve sanat tarihinde de özel bir yer tutmaya devam ediyor. Kentin insanı, doğası ve kültürel zenginliği, Anadolu sevdalısı sanatçının eserlerinde ölümsüzleşmiş durumda.



