ÇORUM HABER'in köşe yazarlarından, emekli öğretmen Muzaffer Gündoğar'ın kayınvalidesi Şerife Şahin (96) bu akşam saat 20.00 sularında acil rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de haytını kaybetti.

Mecitözü'nün İbek köyünden merhum Hacı Şahin'in eşi, Muzaffer Gündoğar ve emekli öğretmen Selahattin Önder'in kayınvalidesi, Ayşe Gündoğar, Hatice Güler, Abdulkadir Şahin, Salim Şahin, Fatma Önder ve Sedat Şahin'in anneleri olan Şerife Sahin'in cenazesi, yarın ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra İbek köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.