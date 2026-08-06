Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sıra Gecesi programı, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Çorumlu Obası’nda düzenlenen programa dernek üyeleri ve ailelerinin yanı sıra gönüllüler, engelli alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumlarının müdürleri, davetliler ve çok sayıda misafir katıldı.

Sıra gecesinin özünde yer alan paylaşma, kardeşlik, dostluk ve dayanışma kültürünün yaşatıldığı programda katılımcılar, aynı sofranın etrafında buluşarak güçlü bir birliktelik örneği sergiledi. Geleneksel değerlerin yaşatıldığı gecede samimi sohbetler, müzik ve kültürel paylaşımlar eşliğinde unutulmaz anlar yaşandı.

Programda konuşan Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, engelliliğin sosyal hayata katılıma engel olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bu gece sadece bir sıra gecesi düzenlemedik. Aynı zamanda sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini hep birlikte yaşadık. Üyelerimiz, ailelerimiz, gönüllülerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve kurumlarımızla aynı sofrada buluşarak 'Biz Çorumuz' anlayışının en güzel örneklerinden birini sergiledik. Toplumun tüm kesimlerinin bir araya geldiği bu tür organizasyonlar, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmektedir. Destek veren ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz.”

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi olarak sosyal, kültürel ve farkındalık oluşturan etkinliklere devam edeceklerini ifade eden Kabakçı, toplumun her kesimini engelsiz bir yaşam anlayışı etrafında buluşmaya davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi