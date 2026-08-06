Çorum’un farklı bölgelerinde uzun süredir devam eden bozuk yollar, kaldırım problemleri ve altyapı eksikliklerine işaret ederek, vatandaşın günlük yaşamını zorlaştıran bu sorunlara öncelik verilmesi gerektiğini ifade eden Zorlu, mevcut haliyle kullanılabilir durumda olan yolların yeniden asfaltlanmasının kamu kaynaklarının doğru kullanımı konusunda soru işaretleri doğurduğunu dile getirdi.

Açıklamasında vatandaşların da aynı soruyu sorduğunu vurgulayan Zorlu, “Asfalt mı eskidi, yoksa bütçe mi?” ifadesiyle tepkilerin özetlendiğini belirtti. Çorum’da gerçekten asfalt bekleyen çok sayıda cadde ve sokak bulunduğunu kaydeden Zorlu, mevcut uygulamanın israf tartışmalarını da beraberinde getirdiğini söyledi.

Şehrin güzelleştirilmesine kimsenin karşı olmadığını ifade eden Zorlu, önemli olanın hizmetin doğru yerde ve doğru zamanda yapılması olduğunu vurguladı. Belediyecilik anlayışının sağlam yolları yeniden yapmak yerine yıllardır ihmal edilen mahallelere ulaşmayı gerektirdiğini belirten Zorlu, “Belediyecilik; asfaltın rengini değiştirmek değil, vatandaşın hayatını kolaylaştırmaktır” dedi.

Çorum halkının artık “makyaj” değil, öncelikleri doğru belirlenmiş, planlı ve kaynak israfından uzak bir belediyecilik anlayışı beklediğini dile getiren Zorlu, “Kamu kaynaklarının her kuruşu milletin emanetidir. Çorum Belediyesi’ni yatırım önceliklerini yeniden gözden geçirmeye ve şehrin gerçek ihtiyaçlarına odaklanmaya davet ediyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi