Çorum’da il genelindeki güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı Genişletilmiş Asayiş Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, kentteki mevcut asayiş durumu değerlendirilirken, güvenliğin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Başsavcı Vekili Sinan Ergüden, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Talip Kurt da katıldı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ