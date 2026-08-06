Kültür, sanat ve edebiyat şehri Çorum, şiir dolu bir geceye hazırlanıyor. Cihannüma Anadolu Şiir Akşamları'nın altıncısı, Çorum Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin dört bir yanından şair ve yazarların katılacağı etkinlik, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 20.15’te Çorumlu Obası’nda gerçekleşecek.

Cihannüma Çorum İl Temsilcisi Turhan Candan, Anadolu’nun farklı şehirlerinden gelecek şair ve yazarları Çorum’da buluştururken, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini de konuklara tanıtacaklarını söyledi.

Farklı şehirlerde yapılan Cihannüma Anadolu Şiir Akşamları etkinliklerinin altıncısına Çorum olarak ev sahipliği yapacaklarını kaydeden Candan etkinlik kapsamında 50’ye yakın şair ve yazarın Çorum’a geleceğini dile getirdi.

Şiir buluşması yaparken aynı zamanda Çorum’un güzelliklerini de şairlerin gözünden Anadolu’ya taşıyacaklarını ifade eden Candan, “Anadolu’nun farklı şehirlerinden şair ve yazarlarımızı Çorum’da ağırlayacağız. Bu buluşmayı sadece bir şiir programı olarak görmüyoruz. Şairlerimizin Çorum’u tanımalarını, şehrimizin tarihini, kültürünü ve güzelliklerini yerinde görmelerini istiyoruz. Bu nedenle kendileri için bir şehir gezisi de planladık. Çorum’un sahip olduğu zenginlikleri birlikte keşfedeceğiz. Şairlerimizin Çorum’dan güzel hatıralarla ayrılmasını ve şehrimizin güzelliklerini kendi şehirlerine taşımalarını arzu ediyoruz.” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK