Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda, Ahlatcı Holding’in 2.3 milyar dolarlık savunma sanayi yatırımının bürokrasinin kayıtsızlığı yüzünden gerçekleşmemesine tepki gösterdi.
Çorum Merkez 2. OSB’de yapılacak yatırımla ilgili Sanayi Bakanlığı’nın cevabının 7 ay gecikmesini dile getiren Milletvekili Tahtasız, Çorum’dan 23 Aralık 2025 tarihinde resmi başvurunun yapıldığını hatırlatarak, yatırımcının önünün açılmasını, Anadoluf Kaplanı Çorum’un büyümesine set çekilmemesini istedi.
Muhabir: Haber Merkezi