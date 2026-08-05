Çorum Belediye Meclisi, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 14.00’te Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başkanlığında toplanacak. Ağustos ayı toplantısında, kentin farklı alanlarını ilgilendiren önemli gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.

Toplantının öne çıkan başlıkları arasında Laçin Belediyesi’ne araç hibe edilmesi, Koçhisar Barajı’nda bulunan su alma yapısının revizyonu ve belediyedeki kadro iptal ve ihdas düzenlemeleri yer alıyor. Ayrıca çeşitli bölgelerde yapılması planlanan imar planı değişiklikleri de meclisin gündeminde olacak.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile İmar Komisyonu’ndan gelen toplam 7 ayrı imar planı değişikliği teklifi meclis üyelerinin değerlendirmesine sunulacak. Bunun yanı sıra daha önce alınan bir meclis kararına yapılan itiraz da görüşülecek konular arasında bulunuyor.

Toplantıda ayrıca Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün davadan feragat edilmesine yönelik talebi ile Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün trampa işlemleri için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi konuları ele alınacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yürütülmesi planlanan ortak hizmet projesi ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Laçin Belediyesi ile gerçekleştireceği ortak proje de meclis gündeminde yer alıyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ