Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda; 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında güvenlik planlamaları, kurumlar arası koordinasyon, stat güvenliği, sağlık hizmetleri ve organizasyon sürecinde uygulanacak önlemler görüşüldü. Gündem maddeleri detaylı şekilde değerlendirilerek karara bağlandı.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Ali Çalgan, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek yeni sezonun dostluk, centilmenlik ve fair-play ruhu içerisinde geçmesi temennisinde bulundu. Çorum’un Süper Lig’deki ilk sezonunda örnek ev sahipliği ve misafirperverliğiyle kentin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Çalgan, takıma başarılarla dolu, sakatlıksız bir sezon diledi.

Muhabir: Haber Merkezi