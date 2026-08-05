Çorum Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını sürdürürken, yayın faaliyetleriyle de şehrin kültürel hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Çorum Belediyesi’nin kültür, sanat ve edebiyat alanındaki önemli yayınlarından biri olan Şehir Defteri dergisinin Ağustos ayı sayısı yayımlandı.

Edebiyat ve sanat çevreleri tarafından yakından takip edilen Şehir Defteri dergisi, 23’üncü sayısıyla okurların karşısına çıktı. Çorum’un kültür ve sanat hayatına dair içeriklerin yanı sıra edebiyat dünyasından farklı yazı ve çalışmalara da yer veren Şehir Defteri, her sayısında olduğu gibi Ağustos sayısında da zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Dergide farklı türlerde yazılar, değerlendirmeler ve kültür-sanat içerikleri okuyucularla buluşuyor.

KENT ARŞİVİNDEN TEMİN EDİLEBİLİYOR

Şehir Defteri’nin Ağustos sayısına ulaşmak isteyen vatandaşlar, dergiyi Çorum Belediyesi Hizmet Binası’nın giriş katında bulunan Kent Arşivi’nden ücretsiz olarak temin edebiliyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ