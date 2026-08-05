Çorum Belediyesi’nin koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen DigiCRAFT (Digitalization in Local Culture and Handicrafts: From Tradition to Future) projesi ile Çorum’un geleneksel el sanatları ve unutulmaya yüz tutmuş meslekleri dijital ortama aktarılıyor.

Proje kapsamında, Çorum merkez ve ilçelerinde sürdürülen saha çalışmalarıyla kentin kültürel mirasını oluşturan geleneksel el sanatları profesyonel ekipler tarafından video ve fotoğraf çekimleriyle kayıt altına alınıyor. Hazırlanan dijital içeriklerle hem bu değerlerin korunması hem de gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar kalaycılık, bakır işlemeciliği, ahşap oymacılığı, Kargı Tulum Peyniri üretimi ve geleneksel çocuk beşiği yapımı belgelendi. Önümüzdeki süreçte hazırlıkları tamamlanan 5-6 geleneksel el sanatı ve mesleğin daha çekimleri gerçekleştirilerek dijital arşive kazandırılması planlanıyor. Türkiye, Norveç ve Polonya’dan ortak kurumların iş birliğiyle yürütülen DigiCRAFT Projesi, yerel kültürel mirasın dijital teknolojiler aracılığıyla korunmasını, uluslararası düzeyde tanıtılmasını ve mesleki eğitim alanında örnek uygulamaların geliştirilmesini amaçlıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, proje kapsamında yürütülen belgeleme çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirterek, oluşturulacak dijital arşivin hem eğitim faaliyetlerinde hem de kültürel tanıtım çalışmalarında önemli bir kaynak olarak kullanılacağını ifade etti.

DigiCRAFT Projesi ile Çorum’un yüzyıllardır yaşatılan geleneksel el sanatlarının kayıt altına alınması, dijital platformlarda görünürlüğünün artırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde önemli bir adım atılmış oluyor.

Muhabir: Haber Merkezi