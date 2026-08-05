Yaklaşık 8 aydır ev kirasını ödeyemediğini ifade eden K.C., ev sahibinin kendisini arayarak evi boşaltmasını istediğini söyledi. Gidecek hiçbir yeri olmadığını dile getiren talihsiz kadın, sokakta kalma korkusu yaşadığını belirtti.

Geçimini sağlamak için kredi çekmek zorunda kaldığını, icra dosyalarıyla uğraştığını anlatan K.C., maaşının tamamının üç ayrı bankaya olan kredi borçlarına kesildiğini söyledi. Günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını ifade eden kadın, komşuları ve arkadaşlarının yaptığı erzak yardımlarıyla ayakta kalmaya çalıştığını dile getirdi.

“TEDAVİ OLAMIYOR”

Maddi sıkıntılarının yanı sıra ciddi sağlık sorunlarıyla da mücadele ettiğini söyleyen K.C., böbreğinde lezyon ve kist bulunduğunu, ayrıca tansiyon hastası olduğunu belirtti. Anjiyo olması gerektiğini ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisini yaptıramadığını ifade eden kadın, eczaneye de borcu olduğu için ilaçlarını alamadığını söyledi.

“İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUM”

Yaşadığı çaresizliği anlatan K.C., "Böbreklerimde lezyon ve kist var, büyümemesi gerekiyor. Tansiyon hastasıyım. Anjiyo olmam lazım ama olamıyorum. Eczaneye borcum olduğu için ilaçlarımı alamıyorum. 8 aylık kiram birikti. Ev sahibim arayıp evi boşaltmamı istedi. Çıkarsam sokakta kalacağım. Zaten doğru düzgün eşyam da yok. Bari evimden olmayayım. Gidecek hiçbir yerim yok. İşin içinden çıkamıyorum." dedi.

“SAYIN VALİMİZ...”

Yetkililere ve hayırseverlere seslenen K.C., içinde bulunduğu zor durumdan çıkabilmek için destek beklediğini belirterek, "Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve iş insanlarımız lütfen sesimi duysun. Yaşamak ve tedavi olabilmek için yardıma ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.