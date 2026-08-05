Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı ilanını yayımladı. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek personel alımında Kocaeli de kontenjan ayrılan iller arasında yer aldı.

İlanda, Çorum'a toplam 8 kişilik kadro tahsis edildiği açıklandı. Yayımlanan ilana göre Çorum'daki kadroların 3'ü Merkez olurken, Alaca, Mecitözü, Bayat, Kargı ve İskilp'e ise 1'er kadro ayrıldı.

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek. Daha sonra bu tercihlerde değişiklik yapılamayacak.

BAŞVURULAR EKİM'DE

Alım sürecinde ön başvurular 20-22 Ekim 2026, nihai başvurular ise 30 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacak. Başvurusunu belirtilen tarihlerde tamamlayamayan adaylar için 6 Kasım 2026 tarihinde geç başvuru hakkı tanınacak. Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.45'te Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda yapılacak sınav 90 dakika sürecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Başvuru yapacak adayların en az dört yıllık hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olması gerekiyor. Ayrıca adayların, 2025 veya 2026 KPSS'de ilgili puan türlerinden en az 65 puan almış olmaları ve 1 Ocak 1991 ile sonrasında doğmuş bulunmaları şartı aranıyor. İlanda yer alan bilgiye göre göreve başlayacak Gelir Uzman Yardımcıları, atandıkları yerde en az 5 yıl görev yapmak zorunda olacak. Bu süre dolmadan kurum içi nakil yapılamayacak.