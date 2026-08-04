Tugay Göktürk- Nurdan Akbaş Ceylan

Çorum’un ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan biri olan İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı Projesinde çalışmalar resmen başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek projede yüklenici firma, dün itibarıyla sahada çalışmalara başladı.

ŞEHİR MERKEZİ YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI

Çalışmaların ilk etabı kapsamında İlim Yayma Kavşağı'nın şehir merkezi yönü araç trafiğine kapatıldı. Çevre yolu ise şimdilik araç geçişine açık tutuluyor. Ankara-Samsun ve Samsun-Ankara istikametinde seyreden araçların ulaşımını aksatmamak amacıyla, şantiye alanı boyunca oluşturulacak yan yolların yapımına başlandı. Yan yolların asfaltlanmasının ardından trafik akışı bu güzergâhlara yönlendirilecek.

PAZARTESİ PAZARI GEÇİCİ OLARAK TAŞINDI

Proje kapsamında yapılan düzenlemeler nedeniyle Pazartesi Pazarı, geçici süreyle Çatalhavuz 26. Sokak üzerinde kurulmaya başlandı.

ÇORUM HABER mikrofonlarını uzattığımız vatandaşlar da projenin yapılmasından memnun olduklarını dile getirdi. Çok sayıda kaza olduğunu, bölgede trafiğin çok sıkıştığını dile getiren vatandaşlar proje tamamlandığında kazaların azalmasını temenni etti.

"BU PROJE ÇORUM'UN CANINI KURTARIR"

Konuyla ilgili bir vatandaş, "Çok iyi, çok iyi bir proje. Çorum'un canını kurtarır bu proje. Burada çok kaza oluyor. Allah bu projeyi hayata geçirenlerden razı olsun." dedi.

"BİNEVLER KAVŞAĞI GİBİ OLSUN"

İlim Yayma Kavşağı'na da Binevler Kavşağı gibi alt geçitli battı çıktı yapılması gerektiğini belirten bir yurttaş ise, "Projenin yapılması planlanan haliyle randıman vereceğine inanmıyorum." diye konuştu. Bir başka vatandaş da İskilip Kavşağı modeliyle yapılacak İlim Yayma Kavşağı Projesi'nin işlevli olmayacağını Binevler Kavşağı gibi olması gerektiğini savundu.

"OSMANCIK KÖPRÜSÜ YIKILMALI"

O bölgede oturan bir yurttaş ise öncelikle Osmancık Köprüsü'nün yıkılması gerektiğini belirterek, "Vatandaşa en büyük eziyet Osmancık Köprüsü. Burası yıkılmalı. İskilip Kavşağı çok güzel oldu. İlim Yaymanın da güzel olacağına inanıyoruz. Yapanlara teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Trafik yoğunluğunun temel nedeninin nüfusa göre çok araç olmasından kaynaklandığını savunan bir kadın da şunları söyledi: "2 koyunu güdemeyecek insanlara ehliyet veriliyor. Yol yapmak çare mi? İnsanlar kurallara uymalı. Her evde 2-3 araba var. Hangi yol kaldırır bu kadar aracı."

Bir pazar esnafı ise projeyi desteklediğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Bu kavşakta çok can kaybının olduğunu dile getiren bir yurttaş, şöyle devam etti: "Yapılan işin kötüsü olmaz. Üst geçidin çok faydası olacak. Trafik sıkışmaz. Kazalar azalır. Emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyoruz."

"GEÇ BİLE KALINDI"

Şimdiye kadar yapılması gereken bir proje olduğunu vurgulayan bir başka pazar esnafı ise "Proje hayata geçirileceği için mutluyuz. Hepimiz çok sıkıntı yaşıyorduk burada. İnşallah kısa sürede tamamlanır." ifadesini kullandı. 'Geç bile kalındı' diyen bir vatandaş, şunları söyledi: "Bir sürü kazalar oldu bu kavşakta. İnşallah iyi olacak.

"ÇORUM İÇİN ÇOK İYİ OLACAK"

Bir başka yurttaş da, "Çevre Yolu için çok iyi bir proje, destekliyoruz. Çok güzel b ir çalışma. İnşallah hayırlı olur. Biterse Çorum için çok iyi olacak. Bu projenin Tuzcular Kavşağı'na da yapılması gerekiyor. Burada kazaların azalmasını umuyoruz. İlim Yayma Kavşağı'nda defalarca ölümcül kazaların olduğunu hatırlatan bir vatandaş, "Çalışmalar süresince trafik kilitlenecek ama proje tamamlandığında iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.