YENİ BİR ÖRGÜTLENME MODELİ KURUYORUZ

Özgür Özel, YENİ Parti’nin kamuoyuna açık ilk grup toplantısında konuştu. Özel konuşmasında önemli mesajlar verirken, “Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adımı atıyoruz. Çünkü demokrasi sadece sandığa gidip oy vermek değildir. Demokrasi; yurttaşlar siyasetin öznesi olarak hissettiğinde sağlam temellere oturmuşudur. Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait tüm mahallerimizde mahalle meclislerinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz.

HER ÜYE İLÇE BAŞKANINI İL BAŞKANINI SEÇECEK

İstisnasız olarak örgütlendiğimiz tüm ilçelerde temel siyaset organı artık ilçe yönetimi, ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanı değil; üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir. Artık delegelik Siyasi Partiler Kanunu’nun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak. YENİ Parti’mizde her bir üye ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir.” sözleriyle örgütlenme anlayışını değiştireceklerini duyurdu.