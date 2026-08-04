AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın yanında olduklarını belirterek, bunun yanında hukukun üstünlüğünü, planlı sanayileşmeyi ve kamu yararını korumanın sürdürülebilir kalkınmanın temel şartı olduğuna inandıklarını söyledi.

Ahlatcı Holding’in gerçekleştirmeyi planladığı 2.3 milyar dolarlık, 1.600 kişilik istihdam sağlayacak savunma sanayi yatırımı ile ilgili, engellenme iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan Alar’ın açıklaması şöyle:



“Çorum'un üretim gücünü artıracak, istihdam sağlayacak ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak her yatırımın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.



AK Parti olarak 24 yıldır yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın önünü açan kalkınma anlayışımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu anlayışımızın sonucu olarak, 2002 yılında 26 milyon dolar olan Çorum'un ihracatı, 2025 yılı sonu itibarıyla 6,2 milyar dolara ulaşmıştır.



Son günlerde Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde planlanan savunma sanayi yatırımına ilişkin yapılan bazı değerlendirmelerde, yatırımın kamu kurumları tarafından engellendiği yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar dile getirilmektedir. Resmî belgeler ve süreç birlikte değerlendirildiğinde, bu iddiaların somut verilerle örtüşmediği açıkça görülmektedir.



Yatırımcı firma, Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi henüz tüzel kişilik kazanmadan önce, 9 Temmuz 2025 tarihinde yaklaşık 1 milyon 975 bin metrekare alan talebinde bulunmuştur.



Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi ise 15 Ekim 2025 tarihinde tüzel kişilik kazanmış; ardından tapu devir işlemleri tamamlanmış, 12 Ocak 2026 tarihinde imara esas jeolojik etüt çalışmalarına başlanmıştır. Aynı süreçte ön tahsis başvuruları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunulmuş, imar planı ile altyapı hazırlıkları eş zamanlı olarak yürütülmüştür.



Daha sonra yatırımcı firma talebini 2 milyon 360 bin metrekareye yükseltmiştir. Bu talep, mevcut 281,5 hektarlık alanda tahsis edilebilecek sanayi parsellerinin tamamına karşılık gelmektedir.



Bunun üzerine Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, 29 Temmuz 2026 tarihinde aldığı kararla yatırımı reddetmemiş; mevcut alan kapasitesi ve aynı bölgede yatırım yapmak isteyen diğer 24 yatırımcının taleplerini de dikkate alarak yatırımcı firmaya 1 milyon 670 bin metrekarelik alanın tahsis edilebileceğini bildirmiş ve bu teklifin değerlendirilmesini istemiştir.



Dolayısıyla yatırımcı firmaya herhangi bir şekilde "yatırım yapamaz" denilmemiş; mevcut hukuki ve planlama şartları içerisinde uygulanabilir bir çözüm sunulmuştur.



Bugün itibarıyla Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne 24 ayrı yatırım başvurusu yapılmış olup toplam ön tahsis talebi 8 milyon 674 bin metrekareye ulaşmıştır. Kamu idaresinin görevi, tüm yatırımcılar arasında hakkaniyetli bir planlama yapmak ve kamu kaynaklarını adil şekilde kullanmaktır.



Mevcut alanın ilerleyen süreçte yetersiz kalacağı öngörülerek, 26 Aralık 2025 tarihinde yaklaşık 740 hektarlık ilave alan için Bakanlığa başvuruda bulunulmuş, daha sonra bu alan 837,6 hektara çıkarılarak Çorum Yatırım Alanı olarak planlanması süreci başlatılmıştır. Elektrik, ulaşım, altyapı ve imar çalışmalarına ilişkin teknik hazırlıklar da eş zamanlı olarak devam etmektedir.



Bu gelişmeler açıkça göstermektedir ki devletimiz ve ilgili kurumlarımız yatırımın önünü kapatmamış; aksine yeni yatırım alanları oluşturarak Çorum'un sanayi kapasitesini büyütmek için yoğun bir çalışma yürütmektedir. Genişleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte mevcut kapasite önemli ölçüde artırılacak ve yatırım taleplerinin karşılanması mümkün hâle gelecektir.



Organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, kamulaştırma, altyapı, imar ve parsel tahsis süreçleri belirli bir takvim içerisinde yürütülen hukuki ve idari işlemlerden oluşmaktadır. Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi henüz yeni kurulmuş olmasına rağmen, bir yandan yatırım tahsisleri yapılırken diğer yandan genişleme çalışmaları da sürdürülmektedir.



Bu kapsamda yatırımcı firmaya, ilk talebinin yaklaşık yüzde 85'ine karşılık gelen 1 milyon 670 bin metrekarelik alan teklif edilmiş; kalan kısmın ise genişleme alanının tamamlanmasının ardından tahsis edilebileceği değerlendirilmiştir. Dolayısıyla yatırımın gerçekleşmesini engelleyen herhangi bir bürokratik, hukuki veya fiilî engel bulunmamaktadır.



Öte yandan yatırımcının Sungurlu'da faaliyet gösteren barut fabrikasının yaklaşık 1.630 dönüm arazi üzerinde kurulu olduğu dikkate alındığında, Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde teklif edilen 1.670 dönümlük alanın yatırımın başlaması açısından yeterli büyüklükte olduğu görülmektedir.



Yatırımcı firmanın Çorumlu olması ve yatırımını ilimize kazandırmak istemesi bizim için son derece değerlidir. Bu yatırımın Çorum'da hayata geçirilmesini samimiyetle arzu ediyor, yatırımcı firmaya yönelik herhangi bir bürokratik veya hukuki engel bulunmadığını bir kez daha ifade ediyoruz.



Bu nedenle teknik ve hukuki süreçlerden kaynaklanan değerlendirmelerin siyasi tartışmalara konu edilmesi, kamu kurumlarının ve bu süreçte görev yapan kişilerin haksız ithamlarla karşı karşıya bırakılması doğru değildir.



Çorum'un kazanacağı her yatırım, siyasi görüşü ne olursa olsun bu şehirde yaşayan herkesin ortak kazanımıdır. Bu nedenle sürecin resmî bilgi ve belgeler ışığında değerlendirilmesi, kamu kurumlarımızın yürüttüğü çalışmalara güven duyulması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır.



AK Parti Çorum İl Başkanlığı olarak dün olduğu gibi bugün de yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın yanında olmaya devam edeceğiz. Bunun yanında hukukun üstünlüğünü, planlı sanayileşmeyi ve kamu yararını korumanın sürdürülebilir kalkınmanın temel şartı olduğuna inanıyoruz.



Temennimiz; bu önemli yatırımın Çorum'da hayata geçirilmesi, ilimizin savunma sanayi başta olmak üzere üretim kapasitesinin güçlenmesi ve hemşehrilerimize yeni istihdam imkânları kazandırılmasıdır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”