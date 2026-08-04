Çorum’da kadın girişimcilerin öncülüğünde hayata geçirilecek 75,6 milyon liralık süt işleme tesisi projesine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yüzde 50 hibe desteği sağlandı. Proje kapsamında 37,8 milyon liralık destek verilirken, kalan tutar kooperatif tarafından karşılanacak.

IPARD III Programı 10. Çağrısı kapsamında destek almaya hak kazanan proje, Sınırlı Sorumlu Emekçi Kadınlar 19 Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından Çorum-Ankara karayolu güzergâhında hayata geçirilecek.

“KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE GÜÇLÜ DESTEK”

İmza töreninde konuşan TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, kadın girişimciliğinin desteklenmesinin kurumun öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, kooperatiflerin ve kadın üreticilerin projelerine pozitif ayrımcılık uyguladıklarını ifade etti. Yalvaçer, söz konusu yatırımın Çorum’da kadınların bir araya gelerek kırsal kalkınmaya katkı sunduğu örnek bir proje olduğunu vurguladı.

Kurulacak tesisin, ilin süt üretim kapasitesini artıracağını ve süt ürünlerine katma değer kazandıracağını belirten Yalvaçer, yatırımın aynı zamanda kadın istihdamına da önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

GÜNLÜK 10 TON SÜT İŞLENECEK

Kooperatif Başkanı Fatma Nur Şenol ise projeyle ilgili yaptığı açıklamada, üyelerin ürettiği ve bölgeden temin edilecek çiğ sütün modern ve hijyenik koşullarda işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürüleceğini söyledi.

Tesiste ilk etapta beyaz peynir, kaşar peyniri, örgü peyniri, yoğurt, ayran, tereyağı ve lor üretiminin planlandığını belirten Şenol, günlük 10 ton süt işleme kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Şenol, proje ile kadın istihdamını artırmayı, küçük ölçekli üreticilerin ürünlerini değerinde değerlendirmeyi ve yerel ürünleri markalaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

18 AYDA TAMAMLANACAK

İmzalanan hibe sözleşmesiyle yürürlüğe giren proje kapsamında, 1.369 metrekare kapalı alana sahip modern bir süt işleme tesisi kurulacak. Tesiste idari bölümün yanı sıra beş adet soğuk oda yer alacak.

Yaklaşık 18 ayda tamamlanması planlanan yatırım çerçevesinde ayrıca çevre düzenlemesi, güvenlik sistemleri ve gerekli teknik altyapı çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çorum’da süt ve süt ürünleri üretiminin daha modern, güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi