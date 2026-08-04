Çorum merkez Kızılpınar Köyü’nde geleneksel olarak düzenlenen Fasulye Şenliği, bu yıl yine oldukça coşkulu geçti.

Çorum’da köy derneklerinin düzenliği büyük şenliklerden biri olan Kızılpınar Köyü Geleneksel 19. Karagöl Fasulye Şenlikleri, yoğun bir katılımla, coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Çorum Merkez Kızılpınar Köyü Dernek Başkanı Hasan Taş tarafından organize edilen şenliğe çok sayıda kişi ve firma sponsorluk desteği verdi.

Sevilen sanatçıların sahne aldığı şenlikte alanı dolduran yüzlerce kişi unutulmaz bir gün yaşadı.

Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunumunda gerçekleştirilen şenliğe Sıla Müzik Organizasyon firmasının öncülüğünde sevilen sanatçılar; Tuğçe Kılıç, Serengül Töremiş, Ercan Aygün ve Doğukan Çelik katılırken, zurnada Ali Bektaş, klavyede Bünyamin Taşdemir sanatçılara eşlik etti.

FASULYELER YARIŞTI

Tüm katılımcılara bölgenin meşhur fasulyelerinden yapılan yemeklerin ikram edildiği şenlikte ağalık ve fasulye yarışmaları da düzenlendi.

Kızılpınar bölgesinde iklim ve hava şartlarından dolayı oldukça kaliteli, verimli ve lezzetli fasulye yetiştiriliyor.

Karagöl Fasulye Şenliği kapsamında düzenlenen fasulye yarışması da çekişmeli geçti. En güzel fasulye yarışmasının şampiyonu Ayten Ünal oldu.

Fasulye yarışmasında birinciliğe Ayten Ünal, ikinciliğe Sevim Turna, üçüncülüğe Emine Uyar seçildi.

Dereceye giren fasulye üreticilerine çeşitli firmaların hediyelerini protokol üyeleri verdi.

METE’NİN PERFORMANSI TAKTİRLE KARŞILANDI

Şenliğin sunucusu Seyfettin Servet Mete de performansıyla ve yaklaşımı ile göz doldururken, sponsorluklar, yarışmalar ve katılımcıların bağışları ile köy bütçesine önemli katkılar sağladı.

ŞENLİK AĞASI EMİR DARÇIN

Şenlikte ağalık yarışması bir hayli çekişmeli geçti. Kınalı koçun satışa sunulduğu yarışmada adaylar açık artırma usulü kıyasıya yarıştı. Ağalık yarışını TİA Otomotiv Çorum Bayii Emir Darçın kazandı.

Ağalık kıyafeti giyen Emir Darçın, ailesi ve diğer katılımcılarla birlikte halay çekti, çiftetelli oynadı ve ağalığın mutluluğunu yaşadı.

KINA ETKİNLİĞİ

Çorum Kına Organizasyon ekibinin “gelin kınası” törenini canlandırdığı etkinlik, ilgiyle ve alkışlarla izlendi.

ÇOCUKLAR ARASI YARIŞMALAR

Etkinlikte çocuklar ve gençler arasında çuval, halat çekme ve yumurta yarışmaları yapıldı, kazananlar ödüllendirildi.

PLAKET TÖRENİ

Şenlik sırasında ayrıca geçmiş yılların ağaları; Mutlu Ünal, Adil Ünal ve Ramazan Mutlu ile köy derneğinin geçmiş dönemde başkanlığını üstlenen; Sadık Turna, Kamil Deveci, Ali Sayar, Abbas Uyar, Ekrem Uyar ve Memduh Günen’e plaket verildi.

SANATÇILAR COŞTURDU

Sanatçılar kimi zaman duygulu, kimi zaman hareketli parçalarla türkü tadında bir gün yaşatırken, katılımcılar ise sanatçıların müziği eşliğinde bol bol halay çekti.

Kol kola, omuz omuza halay çeken katılımcılar, meydanı doldurdu.

Mangalların yakıldığı, semaverlerin kaynatıldığı, vatandaşların birbirleri ile sohbet ederek piknik yaptığı buluşma oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Eski Milli Hakem Selçuk Dereli de sahnede türküler söyleyerek katılımcıları selamladı.

ÖRNEK ORGANİZASYON

Köy Muhtarı Ekrem Uyar ve Dernek Başkanı Hasan Taş, şenliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

Hasan Taş ve yönetimi, tüm katılımcılarla yakından ilgilenerek örnek bir organizasyona imza attı.

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Kızılpınar Köyü Fasulye Şenliğine; Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeni Parti Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Yeni Parti İl Genel Meclis Üyeleri; Veli Uysal, Ömer Boyraz, CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanları; Resul Yiğitoğlu, Av. Utku Ulaş Taşar, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Elektrikçi ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Erol Bozkurt, Yeni Parti’ye katılan önceki dönem CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, kadın kolları yöneticileri, şenlik ana sponsoru iş insanı Halis Durkaya, eski Milli Hakem Selçuk Dereli, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Dernek Başkanı Arap Filiz ve yönetimi, Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu Temsilcisi Aslan Erkan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı yönetim kurulu üyeleri, Çorum Etkinlik ve Organizasyoncular Derneği Başkanı Reyhan Bolat, çevre köylerin muhtarları ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.