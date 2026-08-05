Önceki gün 93 yaşında hayata veda eden, Çorum eşrafından merhum Kemal Sabuncu’nun eşi, iş insanı Kenan Sabuncu, İstanbul’da yaşayan eczacı Adnan Sabuncu ve Marmaris’te yaşayan Arslan Sabuncu’nun üvey anneleri Türkan Sabuncu’nun cenazesi dün Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Doğum sırasında genç yaşta hayatını kaybeden Ayşe Ağca ile Dursun Demirci’nin namazları ile birlikte kılınan cenaze namazına, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ve aileden Adnan Sabuncu ile kalabalık bir cemaat katıldı.

Datça’da bulunan Kenan Sabuncu, sağlık sorunları nedeniyle cenazeye katılamadığını bildirdi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.