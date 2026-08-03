Nurdan Akbaş Ceylan - Tugay Göktürk

Pazar fiyatlarını değerlendiren bir vatandaş, "Parası olana iyi, parası olmayana kötü." diyerek ekonomik şartların alım gücünü doğrudan etkilediğini söyledi.

Bir başka vatandaş ise fiyatların yüksekliğine tepki göstererek, "Ne bu ya, çok pahalı. Ateş pahası. Kilosu 100 liradan aşağı bir şey yok. Soğan 60 lira oldu. Allah hayırlısını versin. Bu millet ne yiyip ne içecek?" ifadelerini kullandı.

"OLAĞANÜSTÜ PAHALI"

61 yaşındaki bir vatandaş ise hayatında ilk kez pazara gelirken endişe duyduğunu belirtti.

Artan maliyetlere de dikkat çeken vatandaş, "Bugüne kadar pazara girerken böyle titrediğimi hatırlamıyorum. Olağanüstü bir pahalılık var. Üreticiye de bir şey diyemiyorsun; mazot 80 lira olmuş. Ama inan, soğan ve patatesten korktum, yaklaşamadım. 3-4 poşet alışverişe 2 bin lira harcadık." dedi.

Aynı vatandaş, kamu harcamalarına ilişkin eleştirilerini de dile getirerek, "Sarayda aşağı yukarı bin tane çalışan var. Oradaki israfı bu millete dağıtsalar domates 10 liraya düşer." ifadelerini kullandı.

FİYATLAR KONUSUNDA FARKLI GÖRÜŞLER

Pazardaki vatandaşların tamamı ise aynı görüşte değildi. Bir çift, fiyatların alım gücü olan vatandaşlar açısından makul olduğunu ifade etti.

Bir başka vatandaş da, "Fiyatlar gayet yerinde. Geçen yıl da ucuzdu, kimse ucuz demedi. Bu yıl da pahalı değil. Ben memnunum." sözleriyle fiyatlardan memnun olduğunu dile getirdi.

Bir kadın fiyatların fena olmadığını ancak patatesin pahalı olduğunu söyledi.