Çorum’un gururu Ahlatcı Holding, Capital Dergisi’nin Ağustos 2026 sayısında yayınlanan 500 büyük özel şirket sıralamasında, yine büyük bir başarıya imza attı. Ahlatcı Kuyumculuk 618 milyar 134 milyon lira ciroyla 5. olurken, Ahlatcı Metal Rafineri de 168 milyar 191 milyonluk cirosu ile 32. sırada yer aldı.

Türk Hava Yolları’nın 955.5 milyar lira ciroyla birinciliği elde ettiği listede, Ford Otosan ikinci, TÜPRAŞ ise üçüncü oldu.

Ahlatcı Holding bünyesindeki iki şirketin toplam cirosu ise 786 milyar 325 milyon liraya ulaştı.

Savunma sanayiinde Çorum’un yüzünü ağartan Arca Savunma da, 118 milyar 881 milyon lira cirosu ile 50’nciliği aldı.

Arca Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez