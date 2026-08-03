Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Temmuz ayında yüzde 1,78 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak gerçekleşti.

Enflasyon hem aylık hem de yıllık bazda piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, en yüksek fiyat artışları gıda, konut ve ulaştırma grubunda görüldü.

TÜİK tarafından açıklanan verilerin detayları şöyle:

TÜFE’deki (2025=100) değişim 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,90 artış olarak gerçekleşti.

GIDA, ULAŞTIRMA VE KONUT FİYATLARI ÖNE ÇIKTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %37,53 artış, ulaştırmada %30,83 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %40,32 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,94, ulaştırmada 5,22 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,21 yüzde puan oldu.

AYLIK ARTIŞTA ULAŞTIRMA İLK SIRADA YER ALDI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,61 artış, ulaştırmada %2,59 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,25 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,40, ulaştırmada 0,44 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

174 ALT SINIFIN 117’SİNDE FİYAT ARTIŞI GÖRÜLDÜ

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5’li Düzey) 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 50 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 117 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YILLIK YÜZDE 30,98’E YÜKSELDİ

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %30,98 arttı, aylık %1,66 arttı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,78 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,98 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,28 artış olarak gerçekleşti.

Muhabir: Haber Merkezi