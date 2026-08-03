Çorum Merkez Kızılpınar Köyü’nde geleneksel hale gelen “Karagöl Fasulye Şenliği”, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de şenlikte yer alarak, büyük emeklerle üretim yapan çiftçilere destek verdi. İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kızılpınar Taze Fasulyesi’nin bölgenin tarımsal üretim kültüründe önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kendine özgü lezzeti, kalitesi ve üretim özellikleriyle sofraların vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan Kızılpınar Taze Fasulyesi’nin korunması, tanıtımının güçlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla coğrafi işaret tescil çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Şenlik kapsamında düzenlenen “En Güzel Taze Fasulye” yarışması ise büyük ilgi gördü. Yarışmada Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, Gıda Mühendisi Seda Ulcay ve Ziraat Mühendisi Erhan Yıldırım jüri üyeliği yaptı. Yarışmaya katılan ürünler; görünüm, kalite, tazelik ve ürün özellikleri dikkate alınarak titizlikle değerlendirildi.

Düzenlenen yarışma ile üreticilerin kaliteli üretime yönelik gayretlerinin desteklenmesi, Kızılpınar Taze Fasulyesi’nin bilinirliğinin artırılması ve yöresel ürünlerin hak ettiği değere ulaştırılması hedefleniyor.

Yetkililer, toprağa değer katan, üretimi sürdüren ve alın teriyle sofralara lezzet ulaştıran tüm çiftçilere teşekkür ederek, yarışmaya katılan ve dereceye giren üreticileri tebrik etti.

Muhabir: Haber Merkezi