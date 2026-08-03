Çorum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) kursiyerlerine yönelik Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında eğitimler düzenlendi. Programda, eş seçimi ve aile içi iletişim konuları ele alındı.

Aile Eğitim Programı (AEP) Eğiticisi Psikolog Pınar Sevencan tarafından verilen eğitimlerde, sağlıklı evliliklerin temelini oluşturan doğru eş seçiminin önemi vurgulandı. Bireyin kendini ve karşısındaki kişiyi tanımasının eş seçimi sürecine katkısı, evlilikte ortak değerler, beklentiler ve aile yapısının etkisi detaylı şekilde anlatıldı.

Eğitimlerin aile içi iletişim bölümünde ise etkili iletişimin önemi, iletişimde sık yapılan hatalar, “ben dili–sen dili” kullanımı, empati ve etkin dinleme becerileri üzerinde duruldu.

Ayrıca katılımcılara, Çorum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde sunulan aile danışmanlığı hizmetleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ