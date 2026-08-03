Nakliyeci esnaflarından Yılmaz ve Asiye Çakmak’ın oğulları Batuhan Çakmak ile Ömer Babacan’ın kızı Emine Babacan, düzenlenen görkemli törenle hayatlarını birleştirdi.

Hafta sonu Sabancı Garden Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün töreni, yoğun katılım ve coşkulu anlara sahne oldu. Ailelerin yakınları, dostları ve çok sayıda davetlinin katıldığı gecede, genç çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın kıydığı nikâhın ardından Batuhan ve Emine Çakmak çifti, alkışlar eşliğinde evlilik cüzdanını alarak ömür boyu sürecek birlikteliklerinin ilk adımını attı.

Muhabir: Haber Merkezi