CHP Çorum İl Başkanı Tuncay Yılmaz, yaptığı basın açıklamasında Çorum’da planlanan büyük ölçekli savunma sanayii yatırımının iptal edildiğini belirterek, duruma sert tepki gösterdi. Yılmaz, yatırımın iptal edilmesini “şehrimiz adına son derece üzücü ve öfke verici” olarak nitelendirdi.

Çorumlu iş insanı Ahmet Ahlatcı tarafından hayata geçirilmesi planlanan ve füze, roket yakıtı ile patlayıcı üretimini kapsayan stratejik yatırımın, bürokratik engeller ve arazi tahsisi sorunları nedeniyle rafa kaldırıldığını ifade eden Yılmaz, projenin yaklaşık 1.600 kişiye istihdam sağlayacağını vurguladı.

Yılmaz, açıklamasında yalnızca istihdam kaybının değil, aynı zamanda yurt dışından temin edilen finansmanın süresinin dolması nedeniyle ülke ekonomisi ve milli savunma sanayisinin de zarar gördüğünü dile getirdi.

“SİYASİ İRADE ZAFİYETİ VAR”

AK Parti milletvekilleri ve yerel yöneticilere eleştiriler yönelten Yılmaz, yatırımın önündeki engellerin yaklaşık bir yıldır çözülemediğini belirterek, “Çorum’a yatırım getireceğiz diyenlerin, yatırımcının önüne çıkan arazi sorununu dahi çözememesi ciddi bir siyasi irade zafiyetidir” dedi.

Komşu illerin söz konusu yatırımı çekmek için girişimlerde bulunduğunu ifade eden Yılmaz, Çorum’un bu fırsatı değerlendiremediğini savundu.

Yatırımın iptal edilmesini sadece ekonomik bir kayıp olarak görmediklerini belirten Yılmaz, bunun aynı zamanda gençlerin geleceğini etkileyen ciddi bir kayıp olduğunu dile getirdi. “Bu kayıp, 1.600 Çorumlu gencimizin hayallerinin çalınmasıdır” diyen Yılmaz, şehrin sanayide sınıf atlama fırsatının kaçırıldığını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürecin takipçisi olacaklarını belirten Yılmaz, yatırımın neden gerçekleştirilemediğine ilişkin soruların yanıtlanması gerektiğini söyledi.

“ÇORUM SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

Açıklamasının sonunda Çorum’un sahipsiz olmadığını vurgulayan Yılmaz, “Şehrimizin hakkını, sanayicimizin emeğini ve gençlerimizin geleceğini korumaya devam edeceğiz. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi