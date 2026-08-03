Çorumlu öğrenciler TEKNOFEST 2026 yarışmaları kapsamında “İnsanlık Yararına Teknolojiler” alanında önemli bir başarıya imza attı. Çorum’dan 5 proje finale kalarak büyük gurur yaşattı.

Farklı okullardan öğrencilerin hazırladığı projeler, hem bilimsel içerikleri hem de toplumsal fayda odaklı yaklaşımlarıyla dikkat çekti. Finale kalan projelerde görev alan öğrenciler ve danışman öğretmenler, Çorum’un eğitim alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ömer Kaan Fidan, danışman öğretmeni Dr. Tuğba Bağdat Kılıç ile finale kalırken; yine aynı merkezden Eymen Şimşek, Ahmet Sait Satıcı, Orhan Efe Longa ve Ömer Kaan Fidan’dan oluşan ekip, danışman öğretmen Mehmet Fidan rehberliğinde başarı elde etti.

DEEPNOVA takımı öğrencileri Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Ceylin Bolat ile Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu’ndan Ahmet Kaan Erden de danışman öğretmen Emre Erden eşliğinde finale kalan isimler arasında yer aldı.

Doğa, çevre ve sürdürülebilirlik alanında hazırlanan projeyle Yaren Kılıç da danışman öğretmeni Mehmet Fidan ile finale kalmayı başardı.

Alaca Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan Albiltech takımı ise Esma Nur Uçar, Zeynep Kaplan, İrem Su Şahin, Begüm Gökçe Karaduman ve Yasir Gündem’den oluşan kadrosu ve danışman öğretmen Mustafa Ali Yiğit rehberliğinde önemli bir başarıya imza attı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, TEKNOFEST 2026 yarışmaları kapsamında şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Çorum’dan 5 projenin finale kalmaya hak kazandığı vurgulandı. İnsanlık Yararına Teknolojiler ile Doğa, Çevre ve Sürdürülebilirlik alanlarında elde edilen bu başarının, öğrenciler ve öğretmenlerin üretim, bilim ve teknolojiye dayalı çalışmalarının bir sonucu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu başarıda emeği bulunan öğrenciler, danışman öğretmenler, okul yöneticileri ve aileler tebrik edilerek, “Bilimle üreten, teknolojiyle geleceği şekillendiren gençlerimizle gurur duyuyoruz. Başarı; hayal edenlerin, çalışanların ve vazgeçmeyenlerindir. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun” denildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ