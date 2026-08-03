Daha önce altyapısı tamamen yenilenen Gazi Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmaları bugün başladı.

İlk etapta Saat Kulesi ile Valilik Kavşağı arasındaki bölüm modern ve konforlu bir yol haline getirilecek. İkinci etapta ise Valilik Kavşağı ile Meslek Yüksek Okulu arasında yol yenileme çalışması başlayacak. Toplam 1.600 metre uzunluğundaki Gazi Caddesi'nin baştan sona yenilecek.

TRAFİĞE KAPANDI

Yol yenileme çalışması nedeniyle 3 Ağustos Pazartesi (bugün) cadde Valilik'ten Saat Kulesi yönünde araç trafiğine kapandı.

Belediye'den yapılan açıklamada, çalışmalar süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi.