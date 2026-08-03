Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, Temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından kamu çalışanlarının alım gücünün düştüğüne dikkat çekerek kamudaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi ve kamu personel reformunun hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Temmuz ayı enflasyon oranının % 1,78 olarak açıklanmasını değerlendiren Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlen % 7’lik artışın enflasyon karşısında yetersiz kalacağını belirtti. Okumuş, son 3 yıllık süreçte olduğu gibi bu artışın da enflasyona yenileceğini ve alım gücündeki düşüşün süreceğini ifade etti.

“SABİT GELİRLİNİN EN BÜYÜK YÜKÜ KİRA VE GIDA”

Kamu görevlileri başta olmak üzere sabit gelirlilerin ciddi bir geçim sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Okumuş, “Bugün kamu çalışanlarımızın en büyük gider kalemlerini kira, gıda ve zorunlu harcamalar oluşturmaktadır. Gelirin gideri karşılayamadığı, tasarruf etmenin imkânsızlaştığı ve ayı tamamlayabilmek için borçlanmanın zorunlu hale geldiği bir süreçten geçiyoruz” dedi.

Bir yandan enflasyonun neden olduğu hak kayıpları yaşanırken diğer yandan kamudaki ücret dengesizliğinin büyüdüğünü belirten Fatih Okumuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Memur-Sen olarak toplu sözleşme masasında kamuda çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliğinin oluşturacağı sosyal maliyeti ısrarla dile getirdik. Gelinen noktada kamu görevlilerimizin yaşadığı mağduriyetin ve ücret dengesizliğinin temel sebebi, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Maliye Bakanlığı yöneticilerinin yaklaşımı olmuştur."

“KAPSAMLI BİR KAMU PERSONEL REFORMU ŞART”

Yaşanan huzursuzluğun görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade eden Okumuş, sosyal güvenlikten emekli aylığı sistemine, mali ve özlük haklardan vergi adaletinin sağlanmasına kadar birçok alanda adım atılması gerektiğini söyledi. Okumuş, tüm tarafların bir araya gelerek kamu personel sistemine yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

“4688 SAYILI KANUN İVEDİ OLARAK DÜZENLENMELİDİR”

Sendikal mevzuata dair taleplerini de dile getiren Fatih Okumuş, "4688 sayılı Kanun’da yapılması gereken değişiklikler hususunda daha fazla geç kalınmamalı, gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar bir an önce sonuçlandırılmalı ve paydaşlarla paylaşılmalıdır. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak, hem kamu personel sistemindeki eksikliklerin giderilmesinde hem de 4688 sayılı Kanun’un güncellenmesinde kararlılığımız ve duruşumuz nettir" ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi