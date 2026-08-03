Gül Gençlik, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (GÜL-DER) Başkanı Necat Yazıcı, dijitalleşmenin toplum üzerindeki etkilerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, kontrolsüz dijitalleşmenin bireylerin gerçeklik algısını zedelediğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Dijital yozlaşmanın neyin gerçek neyin sahte olduğunun ayırt edilmesini zorlaştırdığını ifade eden Yazıcı, “Gerçeklik algısını yitiren birey, her türlü manipülasyona açık hale gelir” dedi. Bu durumun yalnızca bireysel değil, toplumsal değerler açısından da ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Yazıcı; din, ahlak, gelenek ve aile gibi kadim değerlerin de bu süreçten olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Bilginin kaynağının yazılı içerikten görsele doğru kaydığına dikkat çeken Yazıcı, sosyal medyanın etkisine değinerek, “Görselliğin ne kadar gerçek bilgi içerdiği belirsiz hale geldi. Sosyal medya adeta bir sihir alanına dönüştü” ifadelerini kullandı.

Özellikle gençlerin küçük yaşlardan itibaren dijital içeriklere maruz kaldığını belirten Yazıcı, bu durumun doğru ile yanlışı ayırt etme becerisini zayıflattığını söyledi. Yazıcı, gençlerin bu süreçte yönlendirilmeye açık hale geldiğini ifade etti.

Toplumsal yapının korunması için geleneksel değerlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yazıcı; yüz yüze iletişim, mahalle kültürü, doğayla uyumlu yaşam, paylaşım ve dayanışma gibi unsurların önemine dikkat çekti.

Günümüzde bireylerin sorumluluklarını yerine getirmeden hak talep ettiğini belirten Yazıcı, bu durumun ahlaki bir sorun olduğuna işaret etti. Toplumun tüm kesimlerinin bu süreçte sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Yazıcı, politika yapıcılardan ailelere kadar herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Dijitalleşmenin olumsuz etkilerine karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayan Yazıcı, kamu kaynaklarının da bu doğrultuda kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR