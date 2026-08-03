Kamu yönetimindeki başarılı kariyeriyle dikkat çeken Abukan, daha önce çeşitli mülki idare görevlerinde bulunurken son olarak Muş Vali Yardımcılığı görevini yürüttü. Edindiği tecrübe ve birikimin ardından İçişleri Bakanlığının en önemli birimlerinden biri olan İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

Hemşehrimiz Cihat Abukan’ın yeni görevi, Çorum’da da memnuniyetle karşılandı. Kamu hizmetine yeni görevinde de aynı özveriyle devam edecek olan Abukan’a başarılar diliyor, üstlendiği görevin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.