CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti. Yiğitoğlu’nun ardından CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Yönetimi, Merkez İlçe Yönetimi, Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri, ilçe başkanları, il genel meclisi üyeleri ve bazı belediye meclisi üyeleri topluca istifa etmiş ve Yeni Parti saflarına katılmıştı. Dinçer Solmaz’ın yerine Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz atanmıştı.

Tuncay Yılmaz’ın göreve başlamasının ardından Merkez İlçe Başkanlığına ise önceki dönemde Merkez ilçe Muhasibi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Muharrem Gökay atandı.

İl Başkanı Tuncay Yılmaz, Muharrem Gökay’ın Merkez İlçe Başkanı olarak atanmasına ilişkin kararın Genel Merkez tarafından onaylandığını bildirerek, İl Yönetim Kurulu, Merkez İlçe Yönetim Kurulu ve İlçe Başkanlarının atanması için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR