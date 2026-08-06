Çorum İl Genel Meclisi'nin Ağustos ayı ikinci oturumu, Meclis Başkanı Duran Bıyık başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem dışı söz alan Bağımsız İl Genel Meclis Üyesi Ümit Er, Ahlatcı’nın savunma sanayi yatırımının iptal edilmesi ile ilgili haberlerin Çorum bürokrasisini zan altında bıraktığını belirterek, yatırımın neden gerçekleşmediğinin kamuoyuna açık bir şekilde anlatılmasını istedi.

2. Organize Sanayi Bölgesi'nin paydaşlarından biri olduklarını hatırlatan Er, Valilik, Ticaret ve Sanayi Odası ile yatırımcı Ahmet Ahlatcı'nın konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasının gerekli olduğunu ifade ederek, Çorum bürokrasisinin yatırım karşıtıymış gibi gösterilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Ahmet Ahlatcı'nın yatırımın önündeki bürokratik engelleri kamuoyuyla paylaşması gerektiğini vurgulayan Ümit Er, “Hiç kimseyi töhmet altında bırakmaya gerek yok. İl Genel Meclisi'nde görev yapan 37 üyemizin de, Çorum'daki hiçbir bürokratın da bu şehre yapılacak bir yatırıma karşı çıkacağını düşünmüyorum." dedi.

"Bu yatırımın yapılamamasının ya da yapılamayacak olmasının sebebi kimdir? “ sorusunu yönelten Ümit Er, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.