Çevrenin korunması, geri dönüşüm alışkanlığının yaygınlaştırılması ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen ziyaret kapsamında öğrenciler, Çorum Belediyesi 1. Sıfır Atık Getirme Merkezi’ni gezdi.

Ziyaret sırasında öğrencilere, sıfır atık uygulamaları, atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçleri ve çevreye duyarlı belediyecilik çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Merkezde yürütülen teknik süreçleri yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, geri dönüştürülebilir atıkların nasıl toplandığını, ayrıştırıldığını ve yeniden ekonomiye kazandırıldığını yerinde gözlemledi.

Öğrenciler, sıfır atık uygulamalarına ilişkin merak ettikleri sorulara da yanıt buldu. Ziyarette öğrencilere filament üretim tesisinde atık pet şişe kapaklarından üretilen anahtarlık hediye edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR