Geçtğimiz aylarda gerçekleştirilen genel kurulda Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Vali Ali Çalgan'ı ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli'nin öncülüğündeki ziyarete; Cemiyet Başkanvekili Bilal Çevrim, Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Yalçın, Sekreter Nihat Karalar ile Cemiyet Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demirer, Taner Şimşek ve Volkan Sinayuç katıldı.

Ziyarette Cemiyet Başkanı Özkaleli, Vali Çalgan'a Cemiyet çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette konuşan Vali Çalgan, basının da bir kamu görevi yürüttüğünü belirterek, basının kamu yöneticileri ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı. Basın ile her zaman diyalog içerisinde olacaklarını dile getiren Vali Çalgan, Çorum’da basının birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir yapıya sahip olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Ziyarette kentimizdeki asayiş çalışmaları, yatırım projeleri ve hızlı tren gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

ÇALGAN'A

HATIRA PARA

Ziyarette Cemiyet Başkanvekili Bilal Çevrim, Vali Çalgan'a Osmancık Gazeteciler Cemiyeti olarak Osmanlı Sadrazamı Baltacı Mehmet Paşa anısına Darphane'de bastırdıkları hatıra parayı takdim etti.

Hatıra paranın sınırlı sayıda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basıldığını, madeni 5 TL boyutunda ve bronz madenden üretildiğini belirten Çevrim, 21 Temmuz'da da Baltacı Mehmet Paşa Anıtının açılışını gerçekleştireceklerini ifade ederek, Vali Çalgan'ı açılışa davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan, Özkaleli ve beraberindekilere heyete teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi