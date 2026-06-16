Samsun'da uzun yıllar ulusal gazetelerin bölge temsilciliği görevini yapan Hedef Halk Gazetesi köşe yazarı Ragıp Göker'in babası Aydın Göker hayatını kaybetti.



90 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Günaydın, Türk Haberler Ajansı, Güneş ve Dünya gazetelerinde uzun yıllar Samsun Bölge Temsilcisi olarak görev yapan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti ve TSYD Samsun Şubesi Üyesi olan ve Hedef Halk Gazetesi köşe yazarı Ragıp Göker’in babası Aydın Göker (90) hayatını kaybetti.

17 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Merhum Aydın Göker’in cenaze töreni, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü (yarın) İlkadım ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, Peyami Safa Sokak'ta bulunan Başarı Apartmanı (Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu yanı) adresindeki evinin önünde helallik alınmasının ardından, Aşağıçinik Mahallesi Çayleyik Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.