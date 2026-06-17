Çorum Öğretmen Okulu’nun 1976 yılı mezunları, 50. yıl buluşmalarını 112 kişilik katılımla Çorum’da gerçekleştirdiler.

50. yıl mezuniyet etkinliğine, aynı dönem mezun veren Öğretmen Okulu, Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsü mezunları katıldı.

Organizasyona öncülük eden Semiha Kiraz Ulusaloğlu ve İlknur Otlamaz Önder, eski okullarını ziyaretlerinde duygusal anlar yaşadıklarını, Atatürk Anıtı’na çelenk sunarken de O’nun açtığı yolda yürümüş eğitim ordusunun neferleri olarak büyük gurur duyduklarını belirterek, tüm arkadaşlarının Çorum’dan memnuniyet içinde ayrıldıklarını söylediler.

Eğitimciler, öğretmenlerinden bazılarıyla bir araya gelme fırsatını da buldular ve yarım asırlık anılarını tazelediler.

Semiha Kiraz Ulusaloğlu ve İlknur Otlamaz Önder, organizasyona katkılarından dolayı MHP İl Başkanı M. İhsan Çıplak, Elit İş Güvenliği Uzmanı Yasin Eker, Turizm Otelcilik Okulu Müdür Yardımcısı Necla Uğraş ve Rehber Semih İyi’ye, ulaşımda kendilerine gereken kolaylığı sağlayan Belediye çalışanlarına teşekkürlerini ifade ettiler.