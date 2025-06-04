Belediye Meclisi’nin Haziran ayı oturumunda Yeniden Refah Partisi Belediye Meclisi Üyesi Kadir Boruç’un sorusu üzerine konuşan Aşgın, şunları söyledi: “İnşaat süreciyle ilgili bütün belediyelerde aynı mesele var. Ancak süreci başlatan biz olduk. Çorum Belediyesi’nin resmi açıklaması dışında hiçbir açıklamaya itibar etmeyin dedik. En son açıklamamızda 125 projede böyle bir durum söz konusuydu. Bir kez değil iki kez analiz yaptırdık. Tamamı bize ulaştı. 7 tanesinde güçlendirme çıktı. Güçlendirme ile ilgili projelerini yapacaklar ve bizim ilgili müdürlüğümüzün onaylamasının ardından güçlendirme yapılacak ve bu sorun ortadan giderilmiş olacak. Burada Çorum Belediyesi’nden kaynaklanan göz yumma, sümen altı yapma asla söz konusu değildir. Bizim terazimiz adalet ve hakkaniyet terazisidir. Bizim açımızdan inşaatlarla ilgili süreç bitmiştir. Burada siyaset yapmayacağız, burada insan hayatı söz konusu. Bizim açımızdan bu konu kapanmıştır.”

Editör: NURDAN AKBAŞ