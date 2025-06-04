Belediye Meclisi toplantısında gündem dışı bölümde konuşan Boruç, inşaatlarda yaşanan skandalla ilgili kendilerine halen resmi bir bilgi verilmediğini söyleyerek, “7 binada güçlendirme yapılacağı ortaya çıktı. Bu haber gerçekse belediye personelimiz kaç bina da tespit yaptı? İlk duyduğumuzda bin küsur deniliyordu. Daha sonra yüze düşürüldü. Son açıklamada 7 bina denilmektedir. Bu binalar hangileri, müteahhitleri kimler, herhangi bir açıklama yapılmadı. Belediye bu müteahhitleri ve binayı açıklasın. Kamuoyunda bu işin üstü mü örtülüyor algısı oluşturuldu” dedi.

“100. YIL PARKI HARABEYE DÖNDÜ”

Konuşmasının devamında Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu’nun yıkılarak yerine yapılan 100. Yıl Millet Bahçesi’nin durumuna değinen Boruç, “100. Yıl Parkı ne yazık ki açılışı dahi yapılmadan harabeye dönmüş durumda. Milyonlarca liralık bu kamu harcaması, halkın nefes alacağı bir yeşil alan olarak planlanmıştır. Kırılmış yol tahtalarını, kurumuş bitkileri, eksik ve çalışmayan aydınlatmaları üzülerek gördük.

Sayın belediye başkanımız geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eksikliklerin belediye tarafından giderileceğini, yapılan eksikliklerin de yüklenici firmaya rücu edileceğini bildirmiştir.

Bizler bu parka harcanan her kuruşun hesabını sormakla mükellefiz” dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ

“YOL İŞARETLERİ VE ÇİZGİLERDE EKSİKLİKLER VAR”Boruç, yol işaretleri, şerit çizgiler ve kasis uygulamasında eksikliklerin bulunduğunu kaydederek, “Son dönemde artan şikâyetler doğrultusunda birçok cadde ve sokaklarda şerit çizgileri ya tamamen silinmiş yâda hiç çizilmemiş durumda. Kasislerde ise herhangi bir standart yok. Kimisinde daha fazla kimisinde ise tamamen unutulmuş. Bunlar ciddi sorunlar oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.