Tepki çeken görüntülerle ilgili Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın en üst perdeden sert bir tavır koyduğunu vurgulayan Öksüz, “Peki bu durumda tek sorumlu dans eden şahıs mı?” diye sordu.

Şehitlik otoparkının dans videosu görüntüleri ortaya çıkmadan önce de içler acısı bir durumda olduğuna dikkati çeken Öksüz, o yolu günde 3-4 defa kullandığını bildirerek şunları söyledi: “Şehitlik otoparkı yaklaşık 7-8 aydır zaman zaman özellikle akşam 21.00-22.00 sonrası; araba satış sitelerine tanıtım fotosu çektirme, sosyal medya paylaşımları için içerik üretme, motor gösterileri alanı olarak kullanım, doğum günü, evlilik teklifi ve sair kutlamalar için, belli markalı modifiye arabalarla alkol, yüksek müzik, ışık gösterisi eşliğinde maalesef burada ifade edemeyeceğim gayri-ahlaki boyutlara da ulaşır şekilde eğlenme amaçlı kullanılır hale geldi.”

Zaman zaman emniyete ihbarlarda bulunduğunu, Başkan Aşgın’la bazı fotoğraflar paylaştığını aktaran Öksüz, bu olayın bağıra bağıra geldiğinin altını çizdi.

“ÖNLEM ALINMALI!”

Önlemler alınması gerektiğini savunan Öksüz gençlere seslenerek, “Sevgili gençler; orası mezarlık değil şehitlik! Orası sizin içerik üretme mekanınız değil, kafa çekme, müzik dinleme yeriniz hiç değil. Bindiğiniz arabada, aldığınız nefeste, yediğinizde, içtiğinizde, o çocukların hakkı var. Bu şekilde devam ederseniz şehit analarının da ahını alacaksınız. Lütfen bu yakışıksız duruma son verin.” ifadesini kullandı.

Öksüz, kurumsal olarak da şehitlik otoparkının giriş çıkışına açılır-kapanır bariyer konulması, sadece özel ve ihtiyaç duyulan günlerde açık tutulması, özel güvenlik ve kolluk güçlerimizin denetimi sıkılaştırması ve belirtilen durumların tespiti halinde ağır yaptırımlar uygulanması önerilerinde bulundu.

OTOPARKA GİRİŞ MANTAR DUBALARLA KAPATILACAK

Başkan Aşgın da önlemler alınacağını kaydederek şu ifadelere yer verdi: “Şehitlerimizle gurur duyuyoruz, orada 19 vatan evladı var. Ben de buradan bunu istemek bile o kadar ayıp ki şehitliğimize saygı. Türk milletinin çocuklarına diyoruz bunu. Şehitlikte böyle şeyler yapmayın. Bunu söylemek bile ayıp. Bunu hicap duyarak söylüyoruz. Şehitlik ne demek, vatan ne demek bunların maneviyatını öğretmemişiz demek ki. Bu gençlerimize mutlaka bunları öğretmemiz gerekiyor.”

Meclis’te otoparkın iki girişinin de mantar dubalarla kapatılması talimatı veren Aşgın, konuyla ilgili çeşitli önlemler alınacağını bildirdi.