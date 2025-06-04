Çorum’un Sungurlu ilçesinde yuvasında asılı kalan yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Kalenderoğlu Köyü camiinde bulunan yuvadan düşmek üzere olan leylek yavrusunu görenler itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine köye sevk edilen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri merdiven yarımı ile yuvaya ulaşarak düşmek üzereyken ayağının takılması sonucu asılı kalan yavru leyleği bulunduğu yerden kurtardı.

Aşağı indirilen leyleği sağlık durumunu kontrol eden ekipler yavru leyleği tekrar yuvasına koydular.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK