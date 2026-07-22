Çorum'un tanınmış ailelerinden Malatyalı ailesinin acı günü. Bekir ve Bedriye Malatyalı'nın oğlu Rıza Malatyalı geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti.
Şennur Malatyalı'nın eşi, Simay, Dilay ve Mine'nin babası, Reha Malatyalı'nın kardeşi merhum Rıza Malatyalı'nın cenazesi, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü Akşemseddin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.
Çorum Haber, merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: RIFAT KARA