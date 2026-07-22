CHP’nin eski Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinden istifa ederek yeni bir parti kuracağı yönündeki gelişmelerin ardından, Özel’e yakın milletvekilleri, belediye başkanları ve parti teşkilatlarında istifa hareketliliği başladı.

Çorum'da CHP'li Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci CHP’den istifa etmeyeceğini açıkladı.

CHP’DE SİYASET YAPACAĞIM

Mustafa Cebeci, CHP’den istifa etmeyeceğini açık ve net bir şekilde ifade etti. “Ben CHP’liyim, partimden istifa etmiyorum” mesajı veren Cebeci, CHP’nin kurumsal yapısına ve parti kültürüne saygı duyduğunu belirterek, siyasi yoluna CHP çatısı altında devam edeceğini açıkladı.