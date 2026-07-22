Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Genel Başkanı İlhan Kılıç, İlim Yayma Kavşağı için atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını, sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın Çevreyolu İlim Yayma Kavşağı konusundaki açıklamalarının ardından bir değerlendirme yapan Kılıç, “Çorum'un hak ettiği yatırımları alması, geciken projelerin tamamlanması ve vatandaşlarımızın güvenli ulaşım imkanlarına kavuşması ortak hedefimizdir” dedi.

İlhan Kılıç, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) olarak, uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan İlim Yayma Kavşağı ile ilgili yaptığımız açıklamanın ardından, AK Parti Çorum Milletvekilimiz Sayın Av. Yusuf Ahlatcı tarafından yapılan ve "Temmuz ayı sonu itibarıyla kavşak çalışmalarının başlayacağı" yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz.

Öncelikle, bu önemli projenin yeniden gündeme taşınmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Çorum'un en yoğun trafik noktalarından biri olan İlim Yayma Kavşağı'nın bir an önce tamamlanması, hem şehir trafiğinin rahatlaması hem de can ve mal güvenliğinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bizler, ÇOSTOG olarak hiçbir zaman eleştirmek için eleştiren bir anlayış içinde olmadık. Amacımız, Çorum'un sorunlarını dile getirmek, çözüm süreçlerine katkı sağlamak ve verilen sözlerin takipçisi olmaktır. Sayın Milletvekilimiz Ahlatcı'nın yaptığı açıklamanın en kısa sürede sahada somut çalışmalarla karşılık bulacağına inanıyor, bu sürecin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Çorum'un hak ettiği yatırımları alması, geciken projelerin tamamlanması ve vatandaşlarımızın güvenli ulaşım imkanlarına kavuşması ortak hedefimizdir. Bu doğrultuda emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür ediyor, çalışmaların kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyoruz.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ