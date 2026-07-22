Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in “mutlak-butlan” kararının ardından parti içi sorunların çözülememesi ve tüm yolların tıkanması üzerine yeni parti kuracaklarını bildirdiği Grup Toplantısı’na Çorum’dan da çok sayıda partili katıldı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz başta olmak üzere CHP Çorum İl ve İlçe yöneticileri de geniş şekilde katıldı.

Özgür Özel’in yaptığı duygusal konuşma ile CHP’den ayrıldığını duyurduğu ve yeni bir siyasi oluşum kuracaklarını dile getirdiği Grup Toplantısı’nda ayrıca 83 milletvekili de hazır bulundu.

Kurulacak yeni partinin açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana muhalefet partisi olacağı belirtilen toplantıya katılan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da yeni partinin kurucuları arasında olacağı öğrenildi.

Muhabir: Haber Merkezi